Променял бы на «Калаш»: Боец спецназа США рассказал о новых американских винтовках

Сегодня, 11:02 \\ Политика

В середине 2000-х годов на вооружение спецподразделений армии США стали поступать новейшие винтовки SCAR, призванные стать новым словом в мире стрелкового оружия. Однако, сегодня, по прошествии более чем 10 лет они не просто не сумели завоевать себе хорошей репутации, но и начала массово отправляться в утиль.

По стостоянию на сегодняшний день, Вооруженные силы США не только прекратили закупки новых SCAR у разработчика (бельгийской компании FN Herstal), но и начали приводить в действие план по масштабной утилизации имеющихся образцов, которые уже в ближайшее время планируется полностью изъять из всех подразделений, выполняющих боевые задачи.

Причины здесь, как и в случае со многими другими образцами современного западного оружия, весьма прозаичны. В плане точности, убойности и эргономичности винтовка получилась отличной, однако все ее достоиноста были напрочь перечеркнуты ее невероятной прихотливостью к условиям эксплуатации.

SCAR является модульной винтовкой, созданной в качестве воплощения идеи автомата-трансформера, который, по задумке её бельгийских создателей, может быть легко конвертирован из штурмовой винтовки в снайперскую (или, точнее, марксманскую). SCAR действительно может быть быстро адаптирован к различным условиям боя, на него может устанавливать обширный перечень разнообразных прицельных и тактических приспособлений и, более того, сам автомат даже выпускается в нескольких калибрах и с различной длиной ствола.

На бумаге всё это, естественно, выглядит просто замечательно, но, как только вооруженные SCAR подразделения начали принимать участие в реальных боевых операциях в Афганистане и Ираке, быстро стало понятно, у винтовки полном проблем.

Недовольство ею копилось годами, но по-настоящему разгромную оценку автомат получил только недавно. Её дал ветеран элитного подразделения спецназа ВМФ США NAVY SEAL (также известного как "морские котики"), который в качестве гостя появился в одном из выспусков YouTube-шоу Vigilance Elite, посвященном как раз разбору плюсов и минусов бельгийского SCAR.

 В своей уничижительной тираде спецназовец разругал практически все аспекты оружия, особенно заострив внимание на его регулярных осечках, случающихся примерно каждый 40 выстрелов и делающих невозможным использование винтовки на ближних дистанциях. Также он обратил внимание на её неприемлемо высокую массу, которая делает длинные рейды со SCAR очень тяжелыми.

Негативную оценку получила даже хваленые эргономика и удобство автомата - ветеран заявил, что из-за длинного хода затвора его рукоятка может регулярно бить стреляющего по пальцам. Резюмируя, спецназовец то ли в шутку, то ли всерьез отметил, что лучше бы его подразделению выдали старые советские "Калаши" - толку от них было бы больше, а стресса - в разы меньше.

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Автор - Дарья Дунаевич
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