Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР борются сами местные жители. Побывав «внутри ситуации» Савченко, вероятно, решила кардинально сменить взгляды, и начать бороться за мир на Донбассе.

«Обезьяна с гранатой» и «Троянская кобыла» - как только российские аналитики не отзывались о Надежде Савченко. А между тем такая яркая политическая фигура решила кардинально сменить взгляды. Уже год назад, в марте 2018 года, Надежда Савченко перед телекамерами заявила, что российская сторона никак не способствовала перевороту на Украине. Напротив, по словам украинской активистки, всей организацией занимались западные агенты.

Очередной срок, проведённый в украинской тюрьме, принёс Надежде не только смену взглядов, но и явно лишний вес. Ирония происходящего в том, что девушка неоднократно объявляла о голодовках, и в общей сложности голодала несколько месяцев. Объёмные формы Савченко, об этом, по-видимому, не в курсе.

Однако, подобное преображение могло пойти на пользу Надежде Савченко. Судя по её нынешним взглядам, можно сказать, что лишний вес вправил мозги активистке. Если ранее она яро боролась за «мир», выступая на стороне Украины, сейчас же Савченко радеет за конструктивное ведение переговоров с Россией и мирное решение вопроса.

Подобной смене идеологии поспособствовал также визит на передовые позиции, где в рядах ополченцев Донбасса Надежда Савченко увидела обычных мирных жителей, а не лютый спецназ России.

После воздействия данных факторов на представление Надежды Савченко о конфликте в ДНР и ЛНР, она может готовиться защищать Донбасс. Учитывая её неутомимую энергию, и этом деле Савченко может преуспеть, если вновь не будет арестована, конечно.