Павел Климкин, как глава МИД Украины предложил провести акцию альтернативную «Бессмертному полку».

Учитывая сегодняшнюю обстановку на Украине, логично было бы предположить, что по улицам предложат пройти ветеранам восточных легионов СС, но, к счастью, если здесь конечно можно так выразиться до этого не дошло. Альтернативой «Бессмертному полку», с точки зрения Климкина, должен стать марш с портретами жертв сталинских репрессий.

Поводом к высказыванию данного предложения стала недавняя инициатива телеканала «Интер», призвавшего украинцев присоединиться к акции и пронести по улицам городов портреты не только своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне.

Реагируя на предложение, Климкин указал на необходимость поиска некоей украинской альтернативы данной акции, которой, по его мнению, как раз и могло бы стать пронесение портретов жертв репрессий. Дипломат также добавил, что данный шаг помог быть представить "полноту картины в людском и историческом измерениях". Какую именно картину он имел в виду, Климкин не уточнил.

«Бессмертный полк» шествует по улицам России и мира уже в течении 9 лет. Люди на Дань Победы таким образом чтут память своих погибших родственников, отдавших свои жизни за единое советское государство. Ежегодно к этой акции присоединяются сотни и тысячи людей по всему земному шару, от стран бывшего СССР до США и Европы.

Украина уже не первый год пытается продвигать антироссийскую и антисоветскую политику, приняв закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», в рамках которого запрещена пропаганда и публичная демонстрация советской символики. Также его функциями является переименование улиц и городов, которые были названы в честь советских государственных или военных деятелей.