Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

Сегодня, 02:20 \\ Политика

На авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, было совершено нападение, которое российская сторона успешно отразила.

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, российская авиабаза Хмеймим, которая находится на территории Сирии, была обстреляна боевиками. Благодаря оперативной реакции российских военных, попытка нападения не принесла успеха, все объекты базы остались невредимыми, никто не пострадал.

Как предположил Виктор Купчишин, налёт совершили террористы, которые базируются в районе населенных пунктов Калаат-Эль-Мудик и Баб-Атика.

Данный инцидент - уже не первый случай, когда боевики пытаются атаковать российскую военную базу. Аэродром регулярно подвергается обстрелам, за апрель авиабаза Хмеймим была атакована 12 раз. Боевики применяли для нападения беспилотные летательные аппараты, и реактивные системы залпового огня. Данные атаки также были успешно отражены российскими военными.

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Автор - Алина Самойлова
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