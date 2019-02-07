Националисты устроили провокационное шествие в годовщину трагедии в Одессе

Сегодня, 02:05 \\ Политика

Около тысячи сторонников националистического движения в день траура по погибшим в Доме профсоюзов проследовали колонной с зажжёнными факелами по улицам города.

Годовщина трагедии 2014 года, когда украинские националисты в Одессе с особой жестокостью заживо сожгли 48 человек, запертых в Доме профсоюзов, ознаменовалась новой провокацией со стороны членов праворадикальных организаций.

В минувший четверг в городе состоялись траурные мероприятия в память о сторонниках «антимайдана», трагически погибших после столкновения со своими идейными противниками. Чтобы почтить память жертв в небо были отпущены чёрные воздушные шары, местные жители и множество гостей города в течение дня несли к месту трагедии цветы, венки и свечи.

В то же время, как сообщает украинский телеканал «1+1», по улицам города прошёл марш националистов, облачённых в камуфлированную униформу с неонацистской символикой. Шествие, участие в котором приняли около тысячи молодых людей, сопровождалось скандированием националистических лозунгов, демонстрацией украинских флагов и зажиганием факелов.

Свою выходку в годовщину этих трагических событий националисты назвали «Маршем украинского порядка». Колонну на всём пути её следования сопровождали сотрудники правоохранительных органов. Вероятно, именно благодаря им провокация не переросла в очередное кровавое столкновение и ограничилась лишь словесной перепалкой.

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Автор - Анна Сар
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