«Это моя добыча!»: США готовятся поставить вопрос Венесуэлы ребром в разговоре с Лавровым

Сегодня, 22:24 \\ Политика

Представители Госдепа предостерегли Кремль от «вмешательства в Венесуэлу».

Накануне стало известно, что ни в Москве, ни в Вашингтоне не исключают встречи Госсекретаря США Майкла Помпео с главой российского МИД Сергея Лаврова, правда подчеркивается, что проходить она будет на нейтральной территории, в Финляндии. Американская сторона уже анонсировала главную тему беседы, если такая состоится. Говорить дипломаты обеих стран будут о Венесуэле.

Как отмечалось ранее, у США в Каракасе свой интерес, и главной целью американского правительства является госпереворот в Венесуэле по сценарию Украины. Однако, пока «карманный» президент Вашингтона Хуан Гуайдо еще не получил достаточно поддержки, чтобы Николас Мадуро отправился в изгнание. Поэтому вопрос о «вмешательстве России» во внутренние дела Венесуэлы США готовятся поставить ребром, дескать, «Это моя добыча!».

В то же время в российском МИДе уверили, что точку в этом вопросе они с Помпео поставили. Одно из двух: или солгал Лавров, или же слукавил Помпео, стремясь усыпить бдительность оппонента, чтобы потом при всех застать его врасплох. Вероятно, США намерены разыграть ту же карту, что и в Украине, восстановить венесуэльский народ против России. Уже по украинскому сценарию Кремль признал Гуайдо нелегитимным президентом, но теперь к России присоединились Китай и Турция, у которых свои интересы в Венесуэле, которые могут быть реализованы лишь при власти Мадуро.

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Автор - Ева Луганская
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