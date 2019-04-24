С Порошенко был смелее: Зеленский позвал Путина в Facebook, испугавшись «живого» общения

Сегодня, 19:58 \\ Политика

Не исключено, что избранный президент Украины намерен держать дистанцию до особого распоряжения из Белого дома.

Владимир Зеленский опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал, что сейчас между Украиной и Россией нет ничего общего, кроме государственной границы, протяженностью более 2295 километров. Комик также прокомментировал, что изменит свое мнение лишь в том случае, если Россия в лице президента Путина вернет Украине Крым, поможет восстановить контроль над ЛДНР и откажется выдавать жителям республик Донбасса паспорта РФ.

Владимир Александрович добавил, что «братскими» нынешние отношения между Россией и Украиной назвать нельзя, очевидно, выполняя инструкции американского эксперта по Украине Курта Волкера «не делать ни полшага в сторону Москвы». Ранее западные лидеры призвали Зеленского повременить встречаться с Путиным, поскольку это может навредить его политическому имиджу. И хоть избранный президент пока никак не прокомментировал эти рекомендации, но есть вероятность того, что он внял советам кураторов, поскольку прямо заявил, что предпочитает общение в виртуальной плоскости. Свою приверженность диспутам в интернете он объяснил тем, что облачная память более надежная и порадовался тому, что российские политики «освоили новый для себя жанр общения в публичном пространстве».

Не исключено, что Зеленский пропагандирует виртуальный диалог через Facebook, испугавшись живого общения, поэтому и позвал всех российских политических деятелей, в том числе, Путина в соцсети. Остается добавить, что с Порошенко Владимир Александрович был значительно смелее и не побоялся личной встречи на виду и десятков тысяч людей. Очевидно, на дискуссию с действующим президентом Украины Вашингтон «дал добро».

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Автор - Ева Луганская
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