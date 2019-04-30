Военный советник нового главы Украины практически признал неспособность Зеленского вернуть Восток за один президентский срок.

Иван Апаршин, активно выступающий в СМИ как эксперт Зеленского по обороне и безопасности, заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через 5 лет. В настоящий момент никаких пошаговых и четких инструкций по возвращения Востока под контроль Киева Апаршин и сам Зеленский не предлагают. При этом, военный путь разрешения конфликта Апаршин полностью исключает из-за большого количества жертв.

Не смог военный советник президента не вспомнить и про Крым. Он подчеркнул, что, в отличие от Донбасса, Крым - это «более отдаленная перспектива», то есть, новая украинская власть по-прежнему собирается «возвращать» полуостров, но никакого плана для этого у нее нет.

Эксперт по обороне и безопасности исключил диалог Зеленского с Путиным с глазу на глаз.

«С ним нельзя говорить напрямую, поэтому мы должны все же просить помощи у наших партнеров», - комментирует Апаршин.

Чего опасается команда Зеленского, непонятно. Пока что они требуют ровно то же самое, что и якобы ненавистный ими Порошенко – присутствие США и Великобритании на переговорах.

Исходя из заявления Ивана Апаршина, Зеленский может переложить войну на Донбассе на плечи преемника. Вывод напрашивается сам собой, так как ровно через 5 лет Владимир Зеленский уже не будет занимать президентское кресло. Во время дебатов с Петром Порошенко Зеленский подчеркивал, что пришел в политику только на один срок, а после себя ожидает нового человека. Вероятно, украинцам придется еще 5 лет наблюдать бездействие Киева в отношении своих территорий, перекладывая ответственность на соседа-«агрессора».

Владимир Зеленский, как уже заметило большинство россиян и украинцев, идет по стопам Петра Порошенко в вопросе Донбасса. На протяжении своих пяти лет Порошенко также кормил всю страну обещаниями победы над Россией, не забывая пугать украинцев приближающейся атакой Москвы на Киев. Однако кроме посиделок в Минске разрешение конфликта никуда не продвинулось. Только когда журналисты «Бигус инфо» уличили Порошенко в возможной наживе на грабительстве «Укроборонпрома», стало понятно – действующий президент может снимать неплохие сливки со смерти украинцев на Востоке. Остается только ждать, пока информация о возможной личной выгоде Зеленского в войне на Донбассе не окажется на поверхности.