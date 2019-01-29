Закрыли глаза на трагедию: МИД РФ обвинил Киев в затягивании дела о поджоге Дома профсоюзов

Сегодня, 17:00 \\ Политика

Радикалы, свершившие преступление 5 лет назад, до сих пор находятся на свободе.

МИД Российской Федерации обвинил Киев в затягивании дела о поджоге Дома профсоюзов. Трагедия произошла 2 мая 2014 года в Одессе.

Представители ведомства отметили, что по истечении пятилетнего срока, украинские власти не реагируют на призывы не только российских, но и мировых политиков к честному расследованию, просто закрыв глаза на трагедию. Виновные не найдены, а в тюрьмах сидят те, кто пытался спасти свою жизнь.

Представитель делегации РФ Петр Толстой обещал на предстоящей летней сессии ОБСЕ призвать страны Европы к рациональной оценке одесской трагедии. Парламентарий отметил, что против людей было применено запрещенное оружие, а ответственность так никто и не понес. По мнению Толстого, Европа должна знать, что произошло на самом деле.

Не остался в стороне и председатель Комиссии по информационной политике РФ Алексей Пушков. Свое мнение он выразил в Twitter.

Напомним, что в мае 2014 года радикалы, выступающие против федерализации Украины, якобы загнали антимайдановцев в Дом профсоюзов, заперли все двери и подожгли его. Предполагается, что тех, кто пытался спастись через окна расстреливали. Вероятное публичное массовое убийство было приравнено властями страны к подвигу. Якобы патриоты так защищали свою родную землю от сепаратистов.

Российское руководство не теряет надежду на объективное и беспристрастное расследование событий со стороны украинского правительства.

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Автор - Алена Корнеева
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