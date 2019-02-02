Не повторить «Курск»: Российские и китайские моряки спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Сегодня, 14:00 \\ Политика

Повреждённая субмарина находилась на глубине 70 метров.

В акватории Жёлтого моря с 1 по 4 мая проходит морская фаза совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2019». В рамках отработки взаимодействия поступила вводная: необходимо осуществить спасение экипажа «затонувшей» подлодки. Роль учебного объекта исполняла субмарина «Юаньчжэн», которой на помощь пришли суда «Игорь Белоусов» и «Шандондао».

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, подлодка была обнаружена лежащей на дне на глубине 70 метров. Вначале её обследовал подводный «беспилотник», позволивший оценить риски и определить необходимые шаги для спасения терпящего бедствия экипажа. Затем в действие вступил глубоководный спасательный аппарат «АС-40», с помощью которого личный состав затонувшей субмарины был поднят на поверхность.

В первую очередь спасатели занялись здоровьем потерпевших моряков, которые прошли лечебную рекомпрессию и декомпрессию – процедуры, помогающие стабилизировать организм после резкой перемены давления. Похожее взаимодействие было отработано в ходе другой операции, когда китайские моряки спасли личный состав российской субмарины. Необходимость подобных навыков обусловлена одной причиной -  не дать повторить трагедию, аналогичной с затонувшей подлодкой «Курск», чей экипаж погиб в Баренцевом море после аварии в 2000 году.

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Автор - Мария Ремарк
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