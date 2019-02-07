Карабахский вопрос решится в США: Армения и Азербайджан помирятся в обмен на взаимные уступки

Сегодня, 19:00 \\ Политика

Заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил сообщил журналистам, что Вашингтон организует встречу руководства министерств иностранных дел двух закавказских республик – Армении и Азербайджана.

 Между двумя бывшими братскими советскими республиками всё ещё тлеет ключевой для Закавказского региона этнический, религиозный и территориальный конфликт, связанный с наследием СССР. Камнем преткновения для обеих закавказских республик является Нагорный Карабах – бывший некогда автономной областью в составе Азербайджанской ССР, Карабах исторически заселён армянами. После распада СССР начались боевые действия между Азербайджаном, с одной стороны, и войсковыми формированиями Армении и Нагорного Карабаха. Армяне Карабаха хотят возвращения своего региона в состав Армении, а Азербайджан стремится восстановить те границы, в которых республика находилась в годы советской власти.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе отнял у закавказских республик очень много сил и жизней. Этот конфликт был не разрешён, но заморожен при миротворческом посредничестве России, что закрепило её статус главного миротворца в Закавказье. Но время сменило свои ориентиры и приоритеты. Предполагается, что при помощи США Армения и Азербайджан помирятся в обмен на взаимные уступки, которые устроят все три стороны и США в первую очередь.

Азербайджан, несмотря на регулярные закупки военной техники у России, является одним из главных конкурентов России в области торговли нефтью и газом. Эта закавказская республика активно ориентируется на Турцию и Великобританию, в вопросах подготовки своих политических и военных кадров.

Армения, всегда бывшая союзником России в Закавказском регионе, после бархатной революции, в результате которой к власти в Армении пришёл Никол Пашинян, стала активно обращать своё внимание на страны Запада.

Вероятно, Армения и Азербайджан, чтобы не потерять благосклонность западных держав, решили обратиться за разрешением этого вопроса не к стране, по-настоящему заинтересованной в этом – ведь любой военный конфликт Армении и Азербайджан приведёт к потокам беженцев в Россию. Вместо этого закавказские республики и США решили пойти навстречу друг другу, думая, что «мировой жандарм» заинтересован больше России в разрешении этого конфликта. Однако, американская дипломатия решила взять на себя смелость сделать так, чтобы можно было сделать смелый прогноз: Карабахский вопрос решится в США.

Поделиться новостью:
Автор - Валентин Арцимович
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Отфотошопленный президент: Избыточный вес временного главы Казахстана пытаются скрыть через Photoshop

 Казахстан пытается выставить врио президента страны, как молодого и энергичного,...

Феминизм головного мозга: Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся под угрозой отставки, решила...

Россияне ожидают прибытия благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме

Одна из главных христианских святынь вскоре появится во многих городах России.

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Штаб Зеленского назвал Путина агрессором - президент в ответ поставил «мат» украинской власти

Вслед за жителями ЛНР и ДНР, гражданами России по упрощённой процедуре могут стать жители...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ