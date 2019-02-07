Карабахский вопрос решится в США: Армения и Азербайджан помирятся в обмен на взаимные уступки

Заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил сообщил журналистам, что Вашингтон организует встречу руководства министерств иностранных дел двух закавказских республик – Армении и Азербайджана.

Между двумя бывшими братскими советскими республиками всё ещё тлеет ключевой для Закавказского региона этнический, религиозный и территориальный конфликт, связанный с наследием СССР. Камнем преткновения для обеих закавказских республик является Нагорный Карабах – бывший некогда автономной областью в составе Азербайджанской ССР, Карабах исторически заселён армянами. После распада СССР начались боевые действия между Азербайджаном, с одной стороны, и войсковыми формированиями Армении и Нагорного Карабаха. Армяне Карабаха хотят возвращения своего региона в состав Армении, а Азербайджан стремится восстановить те границы, в которых республика находилась в годы советской власти.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе отнял у закавказских республик очень много сил и жизней. Этот конфликт был не разрешён, но заморожен при миротворческом посредничестве России, что закрепило её статус главного миротворца в Закавказье. Но время сменило свои ориентиры и приоритеты. Предполагается, что при помощи США Армения и Азербайджан помирятся в обмен на взаимные уступки, которые устроят все три стороны и США в первую очередь.

Азербайджан, несмотря на регулярные закупки военной техники у России, является одним из главных конкурентов России в области торговли нефтью и газом. Эта закавказская республика активно ориентируется на Турцию и Великобританию, в вопросах подготовки своих политических и военных кадров.

Армения, всегда бывшая союзником России в Закавказском регионе, после бархатной революции, в результате которой к власти в Армении пришёл Никол Пашинян, стала активно обращать своё внимание на страны Запада.

Вероятно, Армения и Азербайджан, чтобы не потерять благосклонность западных держав, решили обратиться за разрешением этого вопроса не к стране, по-настоящему заинтересованной в этом – ведь любой военный конфликт Армении и Азербайджан приведёт к потокам беженцев в Россию. Вместо этого закавказские республики и США решили пойти навстречу друг другу, думая, что «мировой жандарм» заинтересован больше России в разрешении этого конфликта. Однако, американская дипломатия решила взять на себя смелость сделать так, чтобы можно было сделать смелый прогноз: Карабахский вопрос решится в США.