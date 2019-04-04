Зеленский наконец-то определился со своей командой

Новый президент Украины Владимир Зеленский, по сообщению доверенного лица сегодня окончательно определился с кандидатом на пост главы администрации президента.

Ранее Зеленскому неоднократно предъявляли претензии за неопределенность с его администрацией после выборов. Теперь же окончательно ясно, что у президента все уже подготовлено, и команда готова. По словам нового главы, он собирается строить новую, сильную Украину, без зависимости от РФ или Европы.

Непонятно, как именно будет это реализовываться, учитывая, что по слухам Зеленский сам зависим от своего «патрона» - известного олигарха Коломойского. Некоторые эксперты считают, что новый президент не изменит ничего, и, учитывая отсутствие реального опыта управления страной, может ещё больше усугубить ситуацию.

Зеленский уже заявил, что курс на европеизацию не будет отменен, и Украина продолжит свой путь в Европу. Правда, не ясно, как избрание нового лидера поможет Евросоюзу изменить позицию касательно Незалежной. Европа на данный момент не рассматривает никаких возможностей вступления Украины в ЕС.

Курс Зеленского на НАТО тоже, вероятно, не найдет отклика у западных партнеров. Уж слишком велико отставание «самой сильной армии континента» от стандартов, распространенных в Альянсе. Украина рискует остаться одна в мире окруженной недоброжелателями.