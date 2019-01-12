Боевики заявили об убийстве четверых российских военных в Сирии

Сирийские боевики сегодня распространили заявление, в котором заявили об убийстве в результате артобстрела четверых военнослужащих российских Вооруженных сил. Согласно их данным, это произошло в северной части провинции Хама.

Сирийские боевики заявили о том, что на территории Хама проводился артобстрел со стороны «Фронта национального освобождения», что является протурецкой коалицией. На данный момент Министерство обороны Российской Федерации никак не комментирует произошедшее и информация так и остаётся неподтверждённой.

Ранее стало известно о том, что Россия проводила военно-воздушную операцию в северо-западном регионе Сирии. Российские Воздушно-космические силы проводили обстрел этой территории в течении нескольких дней подряд.

В Интернете было распространено видео в начале апреля этого года, где вероятнее всего были запечатлены, павшие жертвой террористов, российские военнослужащие. Это видео было опубликовано новостным агентством, связанным с террористической группировкой «Исламское государство», которая является запрещённой на территории российской Федерации постановлением Верховного суда.

Российское военное ведомство сообщало ранее (25 марта) о том, что в Сирии, в результате засады группы боевиков, которым была поставлена задача доставить гуманитарную помощь в один из населённых пунктов, трое военнослужащих были объявлены как пропавшие без вести. Их гибель была подтверждена позднее.

Министерство обороны официально заявило о полном уничтожении боевиков, причастных к убийству российских граждан.