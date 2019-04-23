Отфотошопленный президент: Избыточный вес временного главы Казахстана пытаются скрыть через Photoshop

Сегодня, 06:13 \\ Политика

Казахстан пытается выставить врио президента страны, как молодого и энергичного, посредством Photoshop, при том, что ему 66 лет и он явно страдает избытком веса.

На официальном сайте президента Казахстана выкладывают фотографии в уже улучшенном их виде, где в глаза сразу бросается то, что кожа Касыма-Жомарта Токаева неестественно гладкая, ровная и без единой морщинки. Для человека его возраста такой внешний вид довольно редкостен и в целом невозможен без хирургического вмешательства. В данном же случае, чтобы не прибегать к хирургии, имиджмейкеры временного президента решили прибегнуть к Photoshop.

На большинстве фотографий, опубликованных в местных СМИ и официальных источниках заметно, что лицо было отретушировано на скорую руку с помощью инструмента «размытие» в редакторе фотографий.

Эту странную тенденцию заметили на «Радио.Азаттык», которые смогли сравнить одинаковые фотографии, но опубликованные в разных странах. В зарубежных информационных источниках Токаев предстаёт перед читателями в своём «естественном» обличии. Однако в казахских СМИ он выглядит слишком моложаво, разглажено и на удивление свежо.

Также с помощью Photoshop он «скинул» пару килограмм, избавившись от второго подбородка.

По некоторым догадкам правительство хотело замаскировать все его недостатки и его возраст для того, чтобы он мог казаться более молодым и способным управлять независимой страной, приходя на замену уже старому 78-летнему Нурсултану Назарбаеву. На сегодняшний день «отфотошопленный» Токаев собирается принимать участие на выборах президента страны 9 июня.

Исходя из обнаруженной разницы между реальностью и тем, что хочет выдавать за неё правительство, становится очевидным, что это замена «шила на мыло». Какой смысл менять 78-летнего президента на 66-летнего?

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Автор - Дарья Дунаевич
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