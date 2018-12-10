Николас Мадуро объявил о реализации «великого плана изменений» в Венесуэле

Действующий и легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своём намерении провести реструктуризацию его политики в отношении страны и обещал исправить допущенные им ошибки, реализовав «великий план изменений».

Николас Мадуро объявил о том, что 4 и 5 мая будут официально названы «великими национальными днями диалога», где каждый из представителей разных аспектов народной власти будут иметь возможность высказаться о том, какие изменения необходимо внести, чтобы урегулировать боливарианскую революцию и улучшить тем самым жизнь в Венесуэле. С этим предложением лидер страны выступил на первомайской демонстрации в Каракасе.

Ранее он призвал своих соратников к действию, чтобы как можно скорее можно было «исправить все ошибки» и «всё улучшить».

На данный момент Мадуро быстро теряет свой авторитет среди военных, которые некоторое время назад примкнули к освободительной операции оппозиционера Гуайдо, по сей день стремящегося отвоевать власть в стране.

1 мая госсекретарь США заявил о том, что Николас Мадуро уже собирался покидать страну, имея заготовленный самолёт для взлёта, однако именно Россия отговорила его от этого поступка. Согласно официальной информации, предоставленной правительством Венесуэлы, её действующий президент не намеревался улетать из страны, оставив её в руки Гуайдо, что будет означать немедленное поражение.

Ситуация в Венесуэле сыскала своё обострение в конце января, когда Хуан Гуайдо заявил на весь мир, что теперь он является президентов страны. Гуайдо поддержали большая часть стран Латинской Америки, США и Европа, Россия же осталась с Николасом Мадуро.

Многие называют эту войну новым противостоянием между Россией и США в борьбе за оплот на континенте и за те ресурсы, которыми обладает Венесуэла.