Украина протестует из-за упрощения получения гражданства России для украинцев

Сегодня, 03:02 \\ Политика

МИД Украины официально обратился к России и западным союзникам. Киев протестует из-за новой системы, которая упрощает систему получения гражданства России для украинцев. Власти призывают усилить санкции против РФ.

 1 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, которые родились в Крыму и Севастополе, а затем покинули полуостров до 18 марта 2014 года, имеют право получить российское гражданство в упрощенной форме. К данной категории также отнесли людей, проживающих в определенных областях ДНР и ЛНР. Свои действия Москва объяснила, как гуманитарный ход, так как права украинцев на данных территориях ущемляются.

МИД Украины незамедлительно отреагировал на указ России. Ведомство разместило на своем официальном сайте заявление, в котором требует от РФ отменить обратно все решения, которые касаются паспортизации украинцев. Данные действия Москвы Киев назвал противоправными. Своих западных союзников Украина попросила обратить внимание на ситуацию и ужесточить санкции.

Украинские политики уже предлагают варианты решения вопроса. Одни высказались в пользу того, чтобы граждан Украины, которые получили паспорт РФ, лишали украинского гражданства. Другие предлагают игнорировать в данном случае наличие российского паспорта, так как действия с получением российского гражданства являются незаконными.

Напомним, что согласно Конституции Украины, граждане государства имеют права лишь на одно гражданство.

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Автор - Мария Титова
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