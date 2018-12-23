Феминизм головного мозга: Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся под угрозой отставки, решила начать избавляться от неудобных ей министров. Первая жертва подобной политики Мэй оказалась заменена не женщину, чтобы лишний раз продемонстрировать толерантность и либеральность кабинета министров Терезы Мэй.

Глава британского правительства отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Согласно заявлению Терезы Мэй, она утратила доверие к Уильямсону и убедилась в том, что он не может занимать свой пост после инцидента с утечкой информации из Совета национальной безопасности страны, в которой, по мнению Мэй, оказался виноват Уильямсон.

Сам Уильямсон отрицает свою причастность к данной утечке информации и говорит, что пал жертвой нежелания высших правительственных чинов устроить объективное и беспристрастное расследование произошедшего.

Так или иначе, но уже известно, кого именно королева Великобритании Елизавета II одобрила на должность министра обороны страны, согласно представлению премьер-министра Терезы Мэй. Новым министром обороны стала женщина – Пенни Мордонт, занимающая одновременно посты министра международного развития и министра по делам женщин и равенства.

Владеющий западными странами тренд по предоставлению как можно больших прав женщинам и сексуальным меньшинствам в итоге добрался и до британского правительства. Теперь Великобритания стала такой же прогрессивной страной как и многие другие страны Евросоюза, чьи министерства обороны возглавляют женщины. Примечательно и то, что новая министр обороны Британии будет совмещать свой важнейший для национальной безопасности страны пост с ещё двумя министерскими, что неизбежно скажется на качестве управления всеми тремя подведомственными Мордонт министерствами. Однако, даже возможное усугубление хаоса в британском Минобороны, которое и без того переживает не лучшие времена, является достаточно приемлемой ценой за назначение женщины на ключевой военный пост.

Произошедшее, естественно, натолкнулось на ярко негативную реакцию со стороны многих граждан страны и без того не довольных трендами на исламизацию страны и феминизацию правительства. Решение Мэй, которое неминуемо внесет новый сумбур в работу национального Министерства обороны, в связи с этим, уже было названо в британском сегменте соцсетей примером "феминизма головного мозга".