Самолёты США превратятся в мусор: В Китае объяснили, как Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте

Вчера, 22:06 \\ Политика

Российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря установленному на борту микроволновому фотонному радару, не будет иметь равных в воздухе, пишут китайские СМИ.

Армия России по праву считается одной из сильнейших на планете, в том числе благодаря современным разработкам российской оборонной промышленности. Оружие отечественных конструкторов вызывает восхищение во всём мире. Так, в Китае на днях местные эксперты заявили, что США не смогут победить Россию.

В материале издания Mil.news.sina журналисты объяснили, что Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте. Всё благодаря разработкам новейших систем вооружения РФ. В частности, восторг китайских специалистов вызвали достижения в области модернизации тактического оружия: кораблей, самолётов, танков.

В Китае отметили, что для ответа в крупных конфликтах Россия имеет ядерный потенциал, но для победы в локальных сражениях может рассчитывать на разработки вроде истребителей нового поколения Су-57. Микроволновый фотонный радар, разработанный российскими учёными, при установке на воздушное судно, даёт ему полное преимущество в воздухе, считают эксперты. В Mil.news.sina допускают, что указанное устройство позволит России вывести на новый уровень потенциал российской авиации. Благодаря применению данного радара, в считанные минуты самолёты США превратятся в «мусор», считают в КНР.

В местных СМИ пишут, что коэффициент полезного действия фотонного радара для Су-57 составит порядка 60-70%, что в полтора раза больше, чем может обещать любая существующая радиолокационная станция. Более того, российские средства РЭБ имеют гораздо более широкий радиус действия и невосприимчивы к «глушилкам» США.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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