Минздрав предлагает сделать отрицание ВИЧ незаконным

Вчера, 21:49 \\ Политика

Министерство уже выдвинуло соответствующую инициативу законопроекта.

В Минздраве РФ уверены, что ВИЧ-диссиденты, наживающиеся на пациентах с серьёзным заболеванием, делают весомый вклад в распространение болезни среди населения. ВИЧ-диссидентство – вид общественного движения, которое пропагандирует ошибочное понимание медициной ВИЧ и СПИД, а также ставит под сомнение само существование этих заболеваний.

Для борьбы с нечистыми на руку «лекарями мыслью», конспирологами и обычными шарлатанами Минздрав предлагает сделать публичное отрицание ВИЧ и СПИД и соответствующую агитацию незаконными.

Эксперты и обычные россияне, в целом, поддерживают инициативу, но в качестве разового запрета. Постоянную «порку» запрещающими законами они считают пустой тратой времени. Ситуацию прокомментировал и руководитель «СПИД.Центра» Антон Красовский, подтвердив, что распространение ВИЧ-инфекции в России лишь отчасти связано с отрицанием болезни.

Главными причинами остаются некомпетентность, необразованность и халатность самих медработников. Вместо постоянных запретов россияне предлагают проводить ликбезы, улучшать образование и способствовать повышению интеллектуального уровня населения в регионах. По крайней мере, именно такие методы применяются в развитых странах, где проблема ВИЧ перестала быть животрепещущей.

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Автор - Олеся Куприна
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