Венесуэла ≠ Украина: Лавров намекнул Помпео, что США опасно «мутить воду» в Венесуэле

Вчера, 21:37 \\ Политика

Не исключено, что госпереворот в Каракасе эхом ударит по «дружественной» Штатам Латинской Америке.

Напряженная ситуация в Венесуэле вызывает беспокойство не только у представителей стран Западного полушария, но и у России. Не в последнюю очередь из-за того, что РФ граничит с США, а Вашингтон оказывает прямое покровительство самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

Глава российского МИД Сергей Лавров в своей беседе с Госсекретарем США Майклом Помпео намекнул, что Белому дому опасно продолжать такую напористую политику в Венесуэле и провоцировать государственный переворот в стране. Российский дипломат пояснил, что силовое решение конфликта в Венесуэле идет вразрез с демократическими преобразованиями, за которые ратует Вашингтон. При этом он намекнул, что США опасно «мутить воду» в Венесуэле, ведь это грубейшее нарушение норм международного права и оно может повлечь серьезные последствия.

При этом многие российские политологи, в числе которых Рафаэль Ордуханян и Евгений Минченко, обсуждая венесуэльский кризис, считают, что списывать со счетов Николаса Мадуро, еще рано хоть США, хоть России. Кроме того, раскачивание Америкой лодки в Каракасе и других городах Венесуэлы, может быть негативно воспринято другими странами Латинской Америки. Как выяснилось, Бразилия и Аргентина опасаются повторения чилийского сценария и до сих пор не намерены общаться с Гуайдо, как с главой государства, справедливо полагая, что они следующие.

Граждане США не пользуются любовью у латиноамериканцев, так как, по мнению политологов, активно навязывают власть доллара в регионе. Из их рассуждений можно сделать вывод, что Венесуэла ≠ Украина. Протесты в Украине были созданы руками студентов, а в Чили – домохозяек. И те, и другие были склонны к «зомбированию», но венесуэльская публика немного иная. Оппозиция там не приемлет кровопролития, поскольку преимущественно ее представляют интеллигенты.

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Автор - Ева Луганская
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