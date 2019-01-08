Патрульный самолёт ВМС США провёл разведку у западной границы России

Сегодня, 20:03 \\ Политика

Это уже третий летательный аппарат, замеченный у российской границы за один день.

Как сообщают эксперты, у западной границы России 1 мая пролетал P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолёт. Он состоит на вооружении ВМС США. Вечером в среду самолёт покинул итальянскую базу Сигонеллы и провёл разведывательный полёт вдоль черноморского побережья недалеко от Новороссийска.

Кроме того, в день Первомая у западной российской границы в разведывательных целях пролетали другие летательные аппараты ВВС США, в числе которых разведывательный самолёт RC-135 и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, также вылетевшие с европейских аэродромов и проводившие полёты в одном регионе.

Повышенное внимание к России со стороны американской армии на данный момент неизвестно. Исходя из выбранной территории, вблизи которой производилась разведка, можно предположить, что американцы следят за возвращением из Средиземного моря в Новороссийск подводной лодки «Колпино», оснащённой «Калибрами».

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Автор - Олеся Куприна
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