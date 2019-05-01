Угроза или предупреждение? В правительство Зеленского могут внедрить шпиона

Сегодня, 18:11 \\ Политика

Именно он будет следить за тем, чтобы избранный президент не шел «на уступки» России.

Западные политики по достоинству оценили первые шаги Владимира Зеленского на политическом поприще. Пока что иностранные эксперты в лице спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера одобряют риторику избранного украинского лидера. Недавно Владимир Александрович заявил, что не будет беседовать с президентом России Владимиром Путиным с позиции просителя, а наоборот, будет требовать возврата украинских территорий: Крыма и Донбасса. По его мнению, выдача паспортов жителям ЛДНР по упрощенной схеме – не что иное, как признание этих территорий своими.

Курт Волкер опосредованно предупредил Зеленского о том, что ему не стоит менять политический курс и заявил, что в противном случае это может стоить ему народной поддержки. В то же время голосование за Зеленского ясно свидетельствует о том, что сердца и умы украинцев жаждут перемен, националистическая политика действующего президента доказала свою неэффективность. Однако такая уверенность господина Волкера может свидетельствовать о том, что у него есть рычаги давления на избранного президента, и он собирается ими воспользоваться. Слова «пока не о чем беспокоиться», сказанные спецпредставителем Госдепа, наталкивают на мысль, что начинающий политик четко выполняет инструкции, однако многозначительное «пока» убеждает в том, что абсолютной уверенности у западных лидеров, по крайней мере у Трампа, в этом нет.

Не исключено, что в правительство Зеленского могут внедрить шпиона. Так как в Украине действует парламентско-президентская форма правления, то часть Кабмина будет формировать украинский парламент. Пока что Верховная Рада в большинстве своем враждебна избранному президенту и может прислушаться к «советам» извне и утвердить западного агента на министерский пост. Он то и будет своевременно извещать кураторов о том, насколько благосклонно упомянул Зеленский в разговоре или депеше своего северного соседа. Слова Волкера можно расценивать как простое предупреждение, но слово «пока» пониматься как скрытая угроза.

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Автор - Ева Луганская
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