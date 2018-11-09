Из шахт, с воздуха, из-под воды: Как «Мёртвая рука» сожмёт горло США при ядерном ударе

Американцы недооценивают модернизированный комплекс ответного ядерного удара РФ, уверен российский эксперт.

Военный обозреватель из США Павел Подвиг в своей недавней публикации утверждал, что российская система автоматического управления массированным ядерным ударом «Периметр», доставшаяся в наследство от СССР, не вполне отвечает современным требованиям. Ещё в советский период, уверяет Подвиг, комплекс, получивший по классификации НАТО имя Dead Hand — «Мертвая рука», не соответствовал заявленным угрозам и не был в состоянии оперативно среагировать и нанести ответно-встречный удар по США. В то время два эшелона космической и наземной системы предупреждения не могли надёжно фиксировать запуск американских ядерных ракет.

Современное положение дел, по мнению эксперта, мало чем отличается от минувших лет, и он допускает, что РФ неспособна своевременно отреагировать на возможный ракетно-ядерный удар. Ему возразил отечественный военный аналитик Алексей Леонков, заявивший, что ситуация за 30 лет существенно изменилась. Американская уверенность базируется на реалиях прежнего времени, когда баллистические ракеты СССР были шахтного базирования. С появлением мобильных комплексов ситуация резко изменилась к лучшему и встречный удар «Мертвой руки» сожмёт горло США, после ракетных пусков из шахт, с воздуха, из-под воды.

При этом, хорошо известно, что самые современные американские баллистические носители ядерных зарядов имеют скорость почти вдвое меньшую, чем российские аналоги, поэтому встреча гарантировано произойдёт в том месте, где максимальный урон будет именно для США. Кроме этого, радиолокационные электронные системы способны зафиксировать старт в начальной стадии, с точностью определив координаты запуска и получив выигрышное время для формирования алгоритмов встречного удара. С учётом подлётного времени в несколько десятков минут, это произойдёт гораздо раньше американских расчётов