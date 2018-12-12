Деду за победу: Путин на 9 тысяч поднял ветеранам пенсии

Сегодня, 14:07 \\ Политика

Президент наконец подписал долгожданный закон, существенно увеличивающий выплаты прошедшим войну.

Владимиром Путиным был утвержден закон, с помощью которого меняется система по расчету доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно закону, прибавка составит почти 9 тысяч рублей. На эти цели, в общей сложности, будет выделено 950 миллионов рублей. В последующие годы будет направлено еще около 1,4 миллиарда.
Так и тянет сказать, что данный закон воспринимается, будто подарок «деду за победу». Тем не менее, подписанный Путиным указ является весьма долгожданным и выглядит справедливо по отношению к прошедшим ужасы войны.
Помимо того, что президент поднял ветеранам пенсии, поддержку им оказывают также в виде надбавок и льгот. Также у них имеется возможность получать сразу два вида пенсий – по инвалидности и старости.

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Автор - Виталий Малина
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