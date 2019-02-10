Иностранные заговорщики? Президент Шри Ланки предположил, кто устроил серию взрывов на острове

Сегодня, 12:28 \\ Политика

Лидер также рассказал, о «новой стратегии» зарубежных кукловодов.

Не смотря на то, что главные подозреваемые в ряде терактов прокатившихся по стране найдены, Майтрипала Сирисена, президент Шри Ланки утверждает, что главные преступные умы остаются на свободе.

Лидер государства, в заявлении СМИ предположил, что идейные «вдохновители» пасхальных взрывов находятся за рубежом и продолжают руководить, не марая при этом собственных рук. Президент рассказал, что в ходе расследования стало известно, что «некоторая группа» людей выезжала за пределы государства и проходила обучение в террористической группировке.

Он также акцентировал внимание на «новой политике» ИГ* (запрещена в РФ), направленной на агрессию в сторону небольших государств.

Похоже, что предположения Сирисена о иностранных заговорщиках крайне правдоподобны, судя по комментариям российских экспертов.

Напомним, 21 апреля в Шри Ланке прогремело 8 мощных взрывов. Общее число погибших и раненых превысило 700 человек.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Екатерина Золотарёва
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