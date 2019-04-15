Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом Украины.

Армия Украины, как убежден бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, способна на неожиданные военные действия в адрес соседствующей России. В частности, ему кажется, что слова военного советника Зеленского Ивана Апаршина о том, что Киев якобы готов нанести удар там, где его не ожидают, то есть исподтишка, указывает на то, что с Украиной еще рано расслабляться. По мнению бывшего «днровца» подобные действия официального Киева являются следствием решения Москвы об упрощении выдачи паспортов для жителей Украины и Донбасса.

Стрелков также добавил, что военное нападение Зеленского на Россию следует ожидать не со стороны Крыма или Донбасса, ведь там ничего нового новоизбранный президент представить не сможет. Однако граница Украины и России весьма большая и какие-либо маневры он может предпринимать на других участках. Если Зеленский не будет бояться ответных действий со стороны России и получит помощь от «покровителей» в США, то определенные шаги у них могут удастся.

Помимо этого, Стрелков также добавил, что теперь одно из обещаний Зеленского об окончании войны придется решать путями, не связанными с военными действиями. Выдача российских паспортов жителям Донбасса, как отметил Стрелков, провоцирует Украину на жесткие заявления, но тем не менее, «зачистить» регион, не встретив российского сопротивления у них теперь не удастся.