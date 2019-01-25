Россия обогнала: США констатировали утрату превосходства в космосе

Сегодня, 09:55 \\ Политика

Глава Пентагона обеспокоен нарастающей активностью РФ и Китая в этом направлении.

Патрик Шанахан констатировал стремительную утрату превосходства в космосе из-за укрепления положения России и мощного технологического прорыва Китая в этой сфере. Глава оборонного ведомства утверждает, что США пока сохраняют некоторое преимущество, которое удерживать с каждым годом всё сложнее в свете несомненных успехов конкурентов.

Как указано в его заявлении, Москва и Пекин хорошо изучили «космическую зависимость» Вашингтона и её влияние экономику страны и ВПК, в частности. Россия и Китай разработали и внедрили ряд инновационных программ, позволяющие использовать противоспутниковые лазеры и новейшие средства генерирования электронных помех.

В качестве примера приведены настойчивые шаги по освоению космического пространства китайцами, которые в 2018 году осуществили 38 запусков космических кораблей в противовес 17 американским. Более того, посадка китайского спутника на обратной стороне Луны, лишний раз говорит, что американские успехи в этой области впервые за 50 лет перестали быть эксклюзивными.

Шанахан завил, что Россия обогнала США в формировании специального рода войск, предназначенных для действия в космосе. Аналогичные шаги Пентагона по созданию Космических сил будут готовы лишь к концу 2020 года.

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Автор - Мария Ремарк
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