Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания Крыма украинским, оправдали в конституционном суде Праги, заявив, что это полностью в его праве, и подобные требования не ущемляют ничьих прав.

История началась ещё в 2014 году, когда Brioni Boutique Hotel не вселил 49 российских спортсменов в связи с крымскими событиями. Уже после этого отельер вовсе отказался принимать русских гостей. Подобное поведение не повлекло серьёзных последствий. Изначально наказанием стал штраф в 2 тысячи долларов, потом его и вовсе уменьшили до комичных 20 долларов. Окончательно вопрос решился после согласия принимать русских, если те напишут о своем несогласии с присоединением Крыма. Почему отельеру не заявить такое же требование американцам, присоединившим Мексику гораздо более жестким способом, - не ясно.

Теперь же конституционный суд и вовсе признал, что раз отельер заранее предупреждает о правилах въезда, никаких нарушений в этом нет вовсе.

Вся эта ситуация ещё раз показывает всю суть политики двойных стандартов. Страшно даже представить, что сделали бы с бедным отелем, если бы его хозяин запретил въезд, к примеру, жителям ЮАР, или другой страны с подавляюще черным населением. Действия хозяина отеля граничат с нацизмом, причем проявляемым в демонстративной форме. Но пока это относится к «нерукопожатной» России - это никого не смущает.