Минская охота на «российских» ведьм: спецслужбы Белоруссии изобличили «заговор ФСБ» против Лукашенко

Сегодня, 07:09 \\ Политика

Недавно вскрывшиеся обстоятельства заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии и бывшего начальника службы безопасности Лукашенко Андрея Втюрина заставили паниковать многих белорусских силовиков. В данный момент, речь идёт о разоблачении антилукашенковского заговора.

 

30 апреля этого года сотрудниками КГБ Белоруссии было объявлено о состаявшемся неделей ранее аресте Андрея Втюрина, долгое время занимавший весьма важные посты в системе органов государственной безопасности белорусского государства. Официально Втюрин был обвинён в вымогательстве взятки, но высокое положение арестованного, а так же разлад в отношениях между Москвой и Минском за

 ставляют многих экспертов предполагать, что речь идёт не только о коррупционных связях.

Источники в Белоруссии пока разглашают только такие детали ареста Андрея Втюрина: белорусские спецслужбы разоблачили заговор, состоящий из высокопоставленных офицеров министерства обороны и МВД Белоруссии. Целью заговора было свержение Александра Лукашенко и замена на его старшего сына Виктора. Основной причиной заговора стал прогрессирующий коллапс экономики страны и диктаторский стиль правления Лукашенко. Якобы информацию о заговоре Александру Лукашенко и КГБ сообщил именно Виктор Лукашенко, когда заговорщики пришли к нему за поддержкой.

Самое главное в происходящем заключается в том, что почти сразу после ареста Втюрина активно пошли слухи о его связях с ФСБ и ФСО РФ. Якобы Втюрин сообщал российским спецслужбам наиболее важную информацию из окружения Лукашенко, а созданный им и генералами армии и милиции «заговор» был создан с полного одобрения Москвы. Именно такой версии придерживаются белорусские националисты, поддерживаемые КГБ Белоруссии. В этой связи можно сказать, что у нашего западного соседа началась настоящая минская охота на «российских» ведьм – белорусские спецслужбы явно не просто так озвучили версию «руки Москвы» в антипрезидентском заговоре и, скорее всего, будут «раскручивать» её дальше.

Другими последствиями того, что спецслужбы Белоруссии изобличили «заговор ФСБ» против Лукашенко станет усиления контроля над пророссийски настроенными армией и милицией, а так же общее усиления давления белорусских дипломатов на Россию – к такому мнению приходят опрошенные эксперты.

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Автор - Валентин Арцимович
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