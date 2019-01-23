В Чехии отелю разрешили требовать от россиян письменное заявление с признанием Крыма украинским

В Чехии в марте 2014 года отель Brioni отказался заселять россиян из-за того, что они отказались признавать Крым украинским. Разгорелся скандал, и на отель наложили штраф. Однако сейчас суд признал, что дискриминации не было, и разрешил требовать от граждан РФ письменное заявлении с признанием того, что Крым является территорией Украины.

Верховный суд Чехии признал, что отель Brioni незаконно отказал россиянам в размещении. В 2014 году от группы спортсменов потребовали в письменной форме признать Крым украинским. При отказе выполнить данные условия сотрудники объяснили, что не имеют права разместить постояльцев у себя.

Сначала на отель был наложен штраф в 50 тыс. крон. Затем сумму снизили до 5 тыс. крон (около 230 долларов).

30 апреля издание Aktualne проинформировало о том, что Конституционный суд Чехии отменил наказание для отеля в виде штрафа. Также в действиях сотрудников и руководства Brioni не было обнаружено дискриминации. Отелю официально разрешили требовать от россиян письменного подтверждения о том, что они считают Крым украинским. В противном случае, в заселении будет отказано. Кроме того, суд напомнил, что официальная позиция Праги по вопросу Крыма остается неизменной: государство считает территорию полуострова украинской.