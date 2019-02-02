Российский «Орлан» против американской «Тикандероги» – грозу морей пускают на утилизацию

Атомные крейсера «Орлан» некогда являлись гордостью советского флота. Они были построены так, чтобы противостоять в одиночку любому врагу, в том числе - полноценной авианосной группировке. Теперь эти корабли хотят отправить на слом.

По мнению некоторых представителей министерства обороны, «Орланы» уже устарели настолько, что не представляют из себя боевой ценности и должны отправится на утилизацию. Эксперты сравнили «устаревший» российский атомный крейсер с американским аналогом – «Тикандерогой».

«Орланы» - это корабли с огромным арсеналом разнообразного оружия на борту. Конечно, часть его уже слегка устарела, но особенность советского противокорабельного оружия- то, что в отличие от современных, оно в том числе рассчитано на грубую силу. Да – попасть из систем ПРО по ракете можно, а вот остановить - уже вряд ли. На вооружении «Орлана» стоят ракеты П-700 «Гранит», весом почти в 7 тонн. В случае начала противостояния «Тикандерога» откроет огонь на 50 километров раньше, однако его томагавкам вообще не выйдет преодолеть ПРО нашего гиганта ввиду своей дозвуковой скорости полета. А даже если выйдет – «Орланы» имеют хоть и небольшую, но броню, которая не свойственна современным кораблям. Ракеты же нашего крейсера летят на сверхзвуке, активно маневрируя и представляя тяжелую цель для противоракетных систем. Но даже в случае прямого попадания боеприпасом ПРО- ракета не остановится и полетит дальше. Конечно, боеголовка не сдетонирует, однако в корабль попадет стальная болванка весом в 7 тонн. Такой результат сам по себе уже смертелен.

Но даже если допустить, что ни одна ракета с обеих сторон не попала, в пушечном бою «Тикандерога» не сможет противопоставить ничего – 130 мм спаренная арт-установка нашего корабля гораздо эффективнее двух одноорудийных башен 127 мм орудий, которые к тому же не всегда могут вести огонь по цели совместно, вынуждая корабль для этого подставляться уязвимым бортом.

Можно продолжать долго, однако даже на этом этапе очевидно, что у Американца нет шансов. И такие корабли собираются утилизировать. Возможно, это смертельный удар, который мы нанесем себе сами.