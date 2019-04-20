Президент Украины сохранил добрососедские отношения с мусульманами: Зеленский вновь принес извинения Кадырову

Сегодня, 02:40 \\ Политика

Новый президент Украины вновь извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В этот раз речь зашла об оскорблении чувств мусульман, которых Зеленский решил не обижать, чтобы не обрывать немногие оставшиеся каналы неформальной дипломатии между Россией и Украиной.

 

В одном из выпусков руководимой Владимиром Зеленским юмористической передачи «ЧистоNews» оказались использованы кадры с плачущим после молитвы в мечети Рамзаном Кадыровым. Владимир Зеленский поспешил извиниться перед руководителем Чечни, заявив, что не знал об этом выпуске, так как его готовила другая редакционная группа, не поставив Зеленского в известность.

По словам нового президента Украины, он принял решение извиниться за этот ролик, осознав, что он может задеть чувства миллионов верующих мусульман. По словам Зеленского, он не хотел оскорблять чувства людей такой тонкой и неоднозначной темой как религия, поэтому спешно признал свою неправоту.

Ранее Рамзан Кадыров сообщением в личном telegram-блоге поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал ему успехов в воссоединении русского и украинского народов. При этом многие эксперты указывают на то, что Рамзан Кадыров, благодаря своим связям в чеченской диаспоре Украины, является одним из немногих российских политиков, способных регулярно вести переговоры с киевским руководством об обмене пленными, выступая в качестве посредника.

Президент Украины сохранил добрососедские отношения с мусульманами, извинившись перед Кадыровым, а так же оставил шанс для многих находящихся в украинских тюрьмах пленных бойцов ДНР и ЛНР. Вместе с тем, новый глава украинского государства ярко продемонстрировал насколько он опасается Кадырова и российских мусульман.

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Автор - Валентин Арцимович
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