Убрали «разлучника»: Михаил Бабич отозван из Беларуси по требованиям Лукашенко

Отношения между послом Москвы и правительством Минска ухудшались с каждым днем, и теперь Бабич вынужден покинуть столицу Беларуси.

Михаил Бабич был отправлен в Минск в качестве посла 24 августа 2018 года. Он был известен своей достаточно крепкой позицией Кремля и порой даже слишком сильно отстаивал позиции Российского государства. При этом главе Республики Беларусь Александру Лукашенко постоянно казалось, что таким образом Кремль «выкручивает» ему руки, а последний спор между правительством в Минске и Бабичем обернулся для последнего возвращением в Москву.

Россия мужественно пыталась отстоять Михаила и говорила о том, что Минск должен с уважением относиться к Бабичу, ведь он представляет интересы другого государства. Однако Александр Григорьевич стоял на своем. Постоянные разъезды посла по предприятиям, будто бы у себя дома, не могли понравиться белорусскому правительству, да и посол будто не был настроен на постепенное сближение, он часто говорил о том, что сотрудничество должно быть здесь и сейчас и порой его требования не принимались самим Лукашенко, а отношения с Россией только портились.

В конечном итоге, «разлучника» убрали и он был отозван из Беларуси по прежним требованиям Лукашенко. Все-таки посол имеет полномочия отстаивать интересы своего государства, но уж точно не в ущемление интересов другого.