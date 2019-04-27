Лавров в шоке: США увеличили количество военных НАТО в Польше вопреки договоренностям с Россией

В МИД РФ возмущены действиями американцев, ведь их действия противоречат соглашению между Россией и НАТО.

Стало известно, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял решение об увеличении количества войск НАТО на территории Польской республики. Это по сути нарушает некоторые соглашения между Россией и НАТО. Об этом незамедлительно заявил представитель МИД РФ Сергей Лавров, который, по всей видимости, в шоке от принятого Польшей и США решения.

По его мнению, то, что США увеличили количество военных НАТО в Польше вопреки договоренностям с Россией, ярко отражает нынешний американский курс на «экспансию» и в будущем с таким партнером будет очень сложно договориться. Также стоит отметить, что исторически сложилось так, что Польская республика долгое время находилась под давлением России и теперь, по всей видимости, очень этого опасается. Как бы то ни было, нынешняя Российская Федерация не строит никаких планов экспансии в Восточную Европу, а потому для безопасности собственных границ им придется договариваться между собой, а России еще и с НАТО.

Таким образом, страны в очередной раз сталкиваются с непониманием друг друга, а все тот же министр обороны Польши заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество со странами НАТО.