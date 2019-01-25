За Зеленского: В Донбассе военный ВСУ расстрелял фаната Порошенко и бросился в бега

Вчера, 15:29 \\ Политика

Сослуживцы 93-й бригады ВСУ в ходе распития спиртного поспорили о политике и начали перестрелку, заявил официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов.

Несмотря на то, что выборы в Украине уже завершились, а местный ЦИК уже официально объявил победителем Владимира Зеленского, страсти не утихают до сих пор. Причём в эпицентре не всегда оказываются известные личности – политическая лихорадка поражает даже обычных граждан, в том числе и в зоне так называемой Операции объединённых сил в Донбассе. Здесь накануне военные ВСУ на почве политических разногласий устроили перестрелку. Об этом СМИ рассказали представители самопровозглашённой ДНР.

Как заявил на брифинге официальный представитель ВС республики Даниил Безсонов, конфликт между двумя военнослужащими 93-й бригады ВСУ на передовой возник накануне. Чиновник уточнил, что силовики были в состоянии алкогольного опьянения и поспорили из-за конкуренции Зеленского с Порошенко.

Между оппонентами завязалась перестрелка, в ходе которой военный ВСУ расстрелял фаната Петра Порошенко в упор за Зеленского. Осознав тяжесть совершённого деяния, парень бросил умирающего сослуживца и бросился в бега. Инцидент, по словам Безсонова, имел место быть на днях в Авдеевке. Командование ВСУ, как подчеркнули в ДНР, не спешит предавать огласке данную ситуацию.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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