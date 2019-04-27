Пешка в большой игре?: Советник Зеленского против добрых отношений России с Украиной

Военный советник Зеленского сделал громкое заявление, которое ставит под сомнение адекватность политика и наличие политической воли новоизбранного президента.

Иван Апаршин накануне заявил, что у него есть чем ответить вероятному противнику в случае нападения, сказав:

«Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями», говорится в заявлении политика.

Уже неоднократно Апаршин выступал с антироссийским заявлениями, продолжая риторику Порошенко, только другими словами. Из этого очевидно, что советник Зеленского против добрых отношений России с Украиной.

Примечательно то, что Зеленский практически не выступал перед публикой с политическими заявлениями, а делает это его военный советник Апаршин. На телевидении Зеленский говорит о готовности к диалогу об обмене пленными на Донбассе по формуле «всех на всех», готов обсуждать новые условия сосуществования Украины с Россией. Но советник, который большинство заявлений делает за новоизбранного - придерживается агрессивной риторики.

Более того, делает громкие заявления:

«Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО»

Складывается впечатление, что руководить страной тоже будет советник, а Зеленский - пешка в большой игре. Возможно, Иван Апаршин представляет интересы не своего президента, а президента другой страны, которая находится за океаном. Ведь западные «партнёры» Украины заявили, что они в стране надолго. Если Зеленский не проявит политическую волю на посту президента Украины - отношения двух стран не наладятся, а продолжат ухудшаться до критической точки невозврата.

Пока ещё есть шанс на восстановление добрососедских отношений и сотрудничества России и Украины, но это зависит исключительно теперь от политического вектора Киева. Пока заявления Зеленского невозможно трактовать однозначно, поскольку он ещё не занял пост президента, и он не может начать свой внешнеполитический вектор, определяющий судьбу отношений Украины и России.