АК-12 унизил американскую новинку HK-416

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Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на вооружение замены старичка АК-74М. АК-12 в ближайшем будущем заменит ветерана, но уже сейчас новый автомат подвергся многочисленным сравнениям с конкурентами.

Наиболее совершенным западным аналогом нового АК является американская HK-416. Это немецкая попытка довести до ума болезненную М-16. Немцы, конечно же, не хотят ударить в грязь лицом, и смело заявляют, что итогом работ стала винтовка с надежностью АК и точностью М-16, однако, реальность куда как менее радужна.

Конечно, надежность была поднята, но она уступает не только лидерам, но и вполне себе средним образцам из Австрии и Швейцарии. Точность осталась на высоком уровне, а вот эргономику подтянуть забыли, в своем нынешнем виде винтовка являет собой классику, лишь слегка доработанную тактическими планками.

АК-12 - более глубокая работа над «ошибками»: надежную конструкцию облегчили, добавили тактических планок для крепления различных приспособлений и прицелов, сделали удобнее, просчитав формы рукояти и приклада для наибольшего комфорта стрельбы, и в целом довели старую конструкцию почти до идеала.

Если сравнивать «в лоб», то АК-12 легче, чем HK-416 на 100 граммов, оснащен более удобной отсечкой «по два выстрела» вместо «по три», лучше лежит в руках, проще в обслуживании, и по-прежнему гораздо надежнее.

Резюмируя – АК-12 - автомат нового поколения, который значительно обогнал и унизил конкурентов, дав оружейникам нашей страны время на разработку принципиально новых типов вооружения.  

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Автор - Николай Дьяконов
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