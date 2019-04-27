США перекрывает визовый доступ российским делегациям, которые имеют отношение к ООН

Соединенные Штаты уличили в визовых манипуляциях, теперь неугодные страны не всегда могут принимать участие в деятельности ООН.

Негласное противостояние России и США продолжается по сей день, на этот раз ситуация коснулась визового режима. Такая ситуация визовых манипуляций заключается в препятствии участию России в работе ООН. Сайт МИД РФ прокомментировал данную проблему. Комментарий гласит, что власти США, а в данном случае вся посольская деятельность, уже в который раз отказывает российским экспертам в получении визы. Например, месяц назад отказ пришелся на главу отечественной делегации, который должен был присутствовать на заседании комиссии ООН по разоружению. Сейчас американцы не предоставили визу эксперту-консультант генерального секретаря ООН от России. Дмитрий Поклонский, который является доктором биологических наук, должен был выступать 25 апреля на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российский политические и научные деятели стали замечать предвзятое отношение со стороны Соединенных Штатов. Манипуляции с визовыми процедурами заметны все чаще, несмотря на то, что Всемирная организация должна была обеспечить государствам все полноценные возможности для данной деятельности. Такие проблемы возникали с 2018 года, США не одобряет визы делегациям, которые неугодны этой стране. Причиной этого, скорее всего, послужило распространение информации о происшествии в Думе ООН, где безосновательно обвинялись сирийские власти.