«До побачення» - Путин попрощался с журналистами по украински

Сегодня, 01:32 \\ Политика

Владимир Зеленский – новый глава Украины, выдвинул инициативу о выдаче украинских паспортов российским гражданам. Путин инициативу одобрил.

 

Напомним, что 24 апреля, президент Российской Федерации подписал указ о упрощенном порядке выдачи паспортов жителям Донбасса. Эта меря носила гуманитарный характер, но не смотря на это получила шквал критики и обвинений в «агрессии».

Инициатива, выдвинутая Зеленским, является явным ответом, и рассчитана была на симметричную реакцию, однако Путин и в этот раз показал свою дальновидность, выразив свое одобрение, и сказав, что тогда просто у граждан обеих стран будет единое гражданство. По словам российского лидера, подобные инициативы нельзя не приветствовать. Похоже в очередной раз оппоненты РФ сели в лужу. Мало того что ожидаемой реакции не последовало, теперь, похоже, и правда придется приводить в жизни инициативу, дабы отмена не ударило по и так не слишком крепкой репутации нового лидера Украины. После завершения речи Владимир Владимирович и вовсе попрощался с журналистами на украинском - «До побачення».

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Автор - Николай Дьяконов
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