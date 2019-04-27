На выборах депутатов в Мосгордуму Венедиктов предлагает провести электронное голосование в трех округах

Сегодня, 13:25 \\ Политика

Как сообщает издание «Москва», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», зампредседателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов предлагает провести дистанционное голосование на выборах в Мосгордуму в 3 из 45 избирательных округов столицы. После согласования инициативы с муниципальными депутатами, округа для электронного голосования выберут сами москвичи на сайте «Активный гражданин».

«Всего лишь 16 из 45 избирательных округов не дробят на куски, а целиком включают в себя городские районы. Если 75% депутатов плюс один голос в этих районах поддержат наше предложение, вынесем округа на платформу «Активный гражданин», чтобы москвичи сами выбрали три территориальных избирательных единицы для пилотного электронного голосования», – заявил Венедиктов.

Как отмечает АН «Москва», ранее спикер МГД Алексей Шапошников на встрече со студентами НИУ ВШЭ поддержал идею электронного голосования. Политик отметил, что дистанционное волеизъявление горожан поможет повысить процент явки избирателей и, соответственно, легитимность выборов депутатов в Мосгордуму.




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