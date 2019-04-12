Верны России: Сербия отказала НАТО в сотрудничестве и соблюдает нейтралитет

МИД утверждает, что не собирается вступать в альянс из-за его преступных действий в 1999 году.

Стало известно, что НАТО в очередной раз предложили сотрудничество Сербии. Однако страна отказала в сотрудничестве и соблюдает нейтралитет, ведь МИД уверен, что это будет самой разумной позицией в окружении государств, которые уже состоят в Североатлантическом альянсе. Глава МИД при этом подчеркнул, что самым разумным решением будут «никакие» отношения между Сербией и НАТО, ведь страна, во-первых, не простит альянсу преступные действия в 1999 году, из-за которых погибло множество жителей страны. А, во-вторых, Сербия осуждает агрессивные действия НАТО, которые она совершает в данный момент времени, потому поддержать его она не может.

При этом, по всей видимости, сербы в какой-то степени верны России, ведь о сотрудничестве двух стран известно не понаслышке и многие жители этих государств считают себя «братскими народами». Также стоит отметить, что позиция осуждения агрессии НАТО присуща Российской Федерации и таким образом глава МИД Сербии Ивица Дачич транслирует почти такое же мнение о нынешних действия альянса и «меж двух огней» предпочитает соблюдать «военный нейтралитет».