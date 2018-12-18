Спят и видят: Порошенко убежден в желании россиян заполучить украинское гражданство

Экс-президент Украины скормил очередную байку о России жителям Львовской области, единственной, где за него проголосовало большинство.

Ни одно публичное выступление Петра Порошенко не обходится без упоминания России вот уже 5 лет. Его новый рабочий визит во Львов не стал исключением. Там почти бывший президент выдал гостям неоднозначную речь о «святом украинском гражданстве», приправив это байкой об истинных планах всех 140 млн. жителей РФ.

Порошенко убежден в желании россиян заполучить украинское гражданство. Со слов чиновника складывается впечатление, что граждане РФ спят и видят, как бы поскорее перебраться в Украину. Свои слова Порошенко аргументировал тем, что украинское гражданство является «большой честью» и в России якобы жить хуже, чем в Украине.

Львовская область является единственной частью Украины, где за Петра Порошенко якобы проголосовало 63% жителей. В среднем по стране ему доверилось лишь 25% граждан. Байка из уст Порошенко о желании россиян сменить гражданство на украинское является ничем иным как попыткой уходящего президента показать себя «на плаву» и в очередной раз очернить Россию.

Вся эта вереница монологов о гражданстве началась с Путина. Гуманитарный шаг навстречу ЛДНР касательно российских паспортов вызвал бурную реакцию сначала у почти действующего президента Владимира Зеленского. Он заявил, что в гражданстве РФ нет ничего хорошего, а вот украинское он с радостью предоставит россиянам. Тут же подоспел и Порошенко, не желающий раздавать паспорта «врагам», но убежденный, что все в РФ этого хотят.

В сети украинского политика Петра Порошенко подняли на смех. Россияне выразили единогласное предположение, что подобное мнение у экс-главы Украины не могло появиться на трезвую голову.

«Почему забыли упомянуть, что Петя сказал это в беседе с белочкой? На радостях, что она снова к нему в гости заглянула» - шутят россияне.