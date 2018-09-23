"Эта элита" украинцев и за людей-то не считает: Порошенко решил, что имеет право и ущипнул мужчину за нос, народ в ярости

Петр Порошенко начал распускать руки и ущипнул совершенно невинного мужчину за нос. Выходка президента, которая попала в Сеть, просто ошарашила и возмутила украинцев.

Неизвестно на что он рассчитывал, но такое поведение не придает действующему президенту рейтинга, а показатели с каждым днем становятся все ниже. Инцидент произошел на встрече с избирателями в Запорожье. На видео, которое видно, как действующий президент позволяет себе слишком много: он хлопает мужчину по плечу, а затем, смеясь, хватает за нос.

Стоит отметить то факт, что украинская журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook высказалась по поводу данной ситуации. По словам представительницы прессы, подобное неуважительное поведение к жителям Украины стало обычным делом, Порошенко, как и вся «эта элита» и за людей их не считает. Ранее было также достаточно аналогичных ситуаций. Например, 28 февраля действующий президент внезапно снял шапку с головы одной девушки, когда та задала ему «неудобный вопрос». Он касался блогера Анатолия Шария и того, почему власти его преследуют.

Администрация президента ответила на вопрос о том, почему Порошенко позволяет себе такое недостойное поведение. Представители команды Порошенко сообщили, что данное происшествие было случайностью. Но поверить в то, что это действительно так достаточно сложно, поскольку украинский лидер только за один день совершил целую массу оплошностей. Например, он пытался выбить из рук местных жителей телефоны, называя их «негодяями» и «предателями», а сам Анатолий Шарий был охарактеризован как «антиукраинец».