Американцы на вертолётах вывезли из Сирии тонны золота

Сегодня, 05:39 \\ Политика

Около 50 тонн золота было вывезено из Сирии армией США.

 

Провинция Дейр-эз-Зор - стратегический пункт на востоке страны, здесь и проходят ожесточенные бои за контроль над городом, именно в нем боевики передали Америке всё золото на замену безопасности своих семей. Боевики скрыли драгоценные металлы в районе села Багхуз, которое считается одним из последних точек опоры террористов в Сирии. С 2015 года террористы успели вывезти из Сирии и Ирака до 40 тонн драгоценного металла. В некоторой степени краденое золото - это контрабанда из Турции.

По полученной информации, получившие от террористов золото американским военным не составило труда вывезти его ночью на вертолетах. После передачи золота около 100 автомобилей с террористами ИГИЛ и их семьями покинули селение и направились на север, в сторону нефтяных месторождений Дейр эз-Зора. Дамаск неоднократно заявлял, что присутствие США в Сирии незаконно, и призывал Вашингтон немедленно вывести свои силы.

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