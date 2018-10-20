Американцы на вертолётах вывезли из Сирии тонны золота

Около 50 тонн золота было вывезено из Сирии армией США.

Провинция Дейр-эз-Зор - стратегический пункт на востоке страны, здесь и проходят ожесточенные бои за контроль над городом, именно в нем боевики передали Америке всё золото на замену безопасности своих семей. Боевики скрыли драгоценные металлы в районе села Багхуз, которое считается одним из последних точек опоры террористов в Сирии. С 2015 года террористы успели вывезти из Сирии и Ирака до 40 тонн драгоценного металла. В некоторой степени краденое золото - это контрабанда из Турции.

По полученной информации, получившие от террористов золото американским военным не составило труда вывезти его ночью на вертолетах. После передачи золота около 100 автомобилей с террористами ИГИЛ и их семьями покинули селение и направились на север, в сторону нефтяных месторождений Дейр эз-Зора. Дамаск неоднократно заявлял, что присутствие США в Сирии незаконно, и призывал Вашингтон немедленно вывести свои силы.