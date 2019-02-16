Эквадор продлил режим ЧС, позволяющий быстрее решать ситуацию с мигрантами

В Эквадоре снова был продлен режим ЧС, на этот раз до марта. Это связано с наплывом мигрантов из Венесуэлы. Объявленный режим позволяет властям быстрее решить возникшие проблемы с мигрирующим в страну населением.

Первовведение режима произвели в августе 2018 года, продление произошло в сентябре. Около северной границы Эквадора число беженцев достигает до нескольких тысяч в день. Для наилучшего контроля количество сотрудников решили увеличить в несколько раз, привлекли большое число медиков, психологов, социальных работников, особенно для помощи детям, подросткам и женщинам.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что ежедневно его страна принимает порядка 6 тысяч венесуэльских мигрантов, бегущих от социально-экономического кризиса на родине.

За последние годы в Венесуэле происходит острый социально-экономический кризис, сопровождаемый дефицитом лекарств, продуктов, одежды. По последним данным ООН из страны «бежали» около 3,4 млн. человек.