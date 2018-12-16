В Госдуме задумались над новым названием для Курильских островов

Сегодня, 18:24 \\ Политика

По мнению депутата, озвучившего предложение, новое название подчеркнет принадлежность островов России.

 В Госдуме задумались над новым названием для Курильских островов. За новое название Курил выступает депутат «Справедливой России» Сергей Миронов. Во время беседы на «России 24» чиновник предложил новое название – «Русские острова». Такое переименование Курильских островов, по его мнению, подчеркнет, что острова принадлежат России и никому более. «Они были, есть и будут русскими», - заключил Миронов.

 Депутат Госдумы Миронов рассказал, что Курилы открыли русские казаки, поэтому с точки зрения истории острова – собственность России.

Как сообщалось ранее, Япония выразила готовность подписать с Российской Федерацией мирный договор. Однако условия подписания остается прежним – передача Японии Курильских островов - Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. Однако местные жители ранее уже выступили против таких последствий мирного договора между странами. В данный момент решение вопроса Курил осложняется позицией Японии, которая поддерживает санкции против России.

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Автор - София Волкова
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