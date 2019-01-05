Политик из США призвала не спешить заводить детей из-за проблем в экологии

Когрессвумен бьет тревогу в связи с глобальным ухудшением мирового климата.

Член Конгресса США Александра Окасио-Кортез в прямом эфире Instagram общалась со своей аудиторией в 2,5 миллиона человек о проблемах с климатом, таких как глобальное потепление. Один из вопросов касался того стоит ли молодым парам заводить детей в условиях ухудшающейся экологической обстановки.

Конгрессвумен рассказала фолловером, что научное сообщество согласно с тем, что в будущем детям будет нелегко жить в условиях загрязненности климата. В связи с этим она задалась вопросом: стоит ли молодым людям в будущем заводить детей?.

Однако западные СМИ пояснили, что в вопросе политика нет прямого призыва к отказу от материнства и отцовства молодых людей в будущем. Журналисты издания The Guardian напомнили, что Окасио-Котрез является сторонником плана "нового зеленого курса", который направлен на радикальное преобразование экономики США к 2030 году и она является одним из немногих политиков, которые работают над планом, который может предложить способ избежать худших последствий экологического кризиса.

Александра Окасио-Кортез ранее выдвинула свою кандидатуру на пост президента США в выборах, которые состоятся в 2020 году.