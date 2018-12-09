Пусть не мечтает "этот господин": в Совфеде ответили на высказывание экс-министра Украины о распаде РФ

В Совете Федерации опровергли информацию о том, что Россию ждет скорый и неизбежный распад. О том, что для этого даже нет никаких предпосылок, сообщил первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров. Такое заявление политик сделал в ответ на высказывание украинского экс-министра Владимира Ланового.

Джабаров сделал акцент на том, что «ничего не распадется», а «этому господину» о подобном даже мечтать не стоит. Также стоит отметить тот факт, что Владимир Джабаров заговорил и о ядерном оружии. По его словам, по этому поводу не следует беспокоиться, поскольку оно находится под надежным контролем. А другой российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что будущее России достаточно стабильно, чего однозначно нельзя сказать про Украину. Свое заявление он аргументирует тем, что при помощи «грязных спекуляций» Порошенко не даст обойти себя на выборах ни Зеленскому, ни Тимошенко. А Лановой своим «героическим» высказыванием, пытается подготовить местечко в кабинете министров.

Напомним, что не так давно Владимир Лановой заявил о непрочности российского будущего. Об этом он рассказал в своем интервью. Также экс-министр назвал Россию «поработительницей народов». Преимущественно основывается Лановой на том, что империи всегда распадались, а значит и «Россия скоро закончит свою историю». Это не единственный случай, украинские чиновники давно лелеют эту надежду и уже не раз предрекали российскому государству скорый распад. Стоит только вспомнить бывшего президента Украины, высказывания которого были схожи с заявлением Ланового. Тогда бывший украинский лидер сделал акцент на том, что попытки Москвы «захватить» территории, которые находятся под властью Киева, приведут к полному краху государства.

А вот Медведев обнадеживает русский народ, рассказывая про «улучшение российской экономики», на что пользователи Сети реагируют достаточно скептически. Некоторые открыто задаются вопросом «Про какую страну он говорит?», а другие попросту уже не верят в то, что им говорят, поскольку «через неделю все забывают о своих обещаниях и не берутся ничего утверждать».