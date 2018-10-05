Ничего личного, просто ядерная война: Индию заставят выбирать между Россией и США

Индо-пакистанский военный конфликт выявил новые грани противостояния.

Быстро развивающаяся Индия давно стала лакомым куском для многих супердержав. Этот огромный и территориально важный регион всегда представлял политический, стратегический и экономический интерес. В свете разрастающегося военного конфликта с Пакистаном, многих интересуют геополитические расклады относительно этой, ещё недавно нейтральной, страны. Состоявшийся в январе Индо-Тихоокеанский международный форум убедил всех в колеблющейся политике Индии, пытающейся усидеть на двух стульях сотрудничества с Россией и США. Например, недавний контракт о закупке у РФ зенитно-ракетного комплекса С-400 был совершён в обход американских санкций – стороны сошлись на оплате в рублях, чем немало раззадорили США, посчитавших это вызовом. Вскоре индийское правительство заговорило о возможном сотрудничестве со Штатами, которые прилагают огромные усилия по отдалению Индии от Китая и России. В результате, некоторые уловки Трампа создали, по уверению аналитиков, уверенность индийцев, что главная угроза исходит от Китая.

Начавшееся военное противостояние Индии и Пакистана выгодно в первую очередь США, которые не преминут воспользоваться этим. Возможный фатальный исход в виде ядерной войны для двух густонаселённых стран не пугает Белый дом, который может отреагировать в своём духе: «Ничего личного, просто бизнес!» Американцы заинтересованы получить логистический коридор через Пакистан в Афганистан для снабжения своей армейской группировки, продолжающее войну против ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Кроме этого, это прекрасный шанс склонить Индию, если не ко вступлению, то к сближению с НАТО, что автоматически заставит её выбирать между Россией и, условно, США. И, наконец, финансовая выгода, которая открывается в связи с массовым открытием производственных мощностей, разворачиваемых в Индии уже давно, но имеющие огромный экономический потенциал.