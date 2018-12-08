Экс-адвокат Трампа назвал президента расистом и мошенником

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал президента расистом и мошенником и заявил, что дает показания в конгрессе, чтобы защититься от угроз Трампа.

«Я даю показания, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента», - сказал Коэн на слушаниях в надзорном комитете палаты представителей.

Он заявил, что ему стыдно за работу на Трампа и участие в его делах.

«Он расист, мошенник и жулик», - сказал Коэн о Трампе.

По словам Коэна, он понимает сомнения в своей правдивости, поскольку был уличен в прошлом в ложных показаниях. Экс-адвокат Трампа заявил, что поэтому предоставляет «неопровержимые документы», в частности, копию чека, подтверждающего его участие в незаконных платежах от имени Трампа.

Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс.

Кроме того,Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 года ведет расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и сговора окружения Трампа с российскими властями. В рамках этого расследования, как сообщали СМИ, изучают и контакты Коэна, который отрицал общение с представителями Кремля. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их абсолютно голословными.